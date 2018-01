New York: Feuer im Trump Tower ausgebrochen

Der Brand war demnach wohl in einem Schaltkasten im Gebäude ausgebrochen und konnte nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Trump selbst befand sich zur Zeit des Feuers nicht in dem Gebäude. Der gebürtige New Yorker war zu seiner Vereidigung vor rund einem Jahr ins Weiße Haus in Washington umgezogen, seine Frau Melania und Sohn Barron folgten im Sommer.