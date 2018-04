Autolenker krachte auf Bahnübergang in Zug

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 13 Uhr im Innviertel: In St. Pantaleon krachte ein Autolenker auf einem unbeschrankten Bahnübergang gegen einen Zug. Beim Crash wurd das Auto völlig zerfetzt, der schwerverletzte Lenker wurde per Rettungshubschrauber in das Salzburger LKH geflogen. Die 15 Zugpassagiere blieben unverletzt.