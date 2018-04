Fegerl Matchwinner im Krimi des Jahrhunderts!

Was sich dann in dem ausverkauften ARAG-Center in Düsseldorf abspielte, war unfassbar. Fegerl wurde von seinen Mannschaftskameraden in die Luft geworden, die Halle glich einem Tollhaus! „Das war das Spiel meines Lebens“, erzählte Stefan, „das war einfach überwältigend. Großen Dank an die Fans, die die ganze Mannschaft nach vorne gepusht hatten. Das war wieder einmal - ich will nicht sagen ein Ding der Unmöglichkeit - aber wir waren doch mit dem Rücken zur Wand. Und solche Dinge gehen eben doch nur zu Hause in Düsseldorf. Das macht mich stolz. Ich bin einfach nur überglücklich!“