„Sorgenkind“ wird von höchster Stelle gelobt

„Der Rechnungshofbericht bestätigt die Notwendigkeit und den Erfolg unseres Reformkurses“, strahlt der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ). Nach der harschen Kritik der Prüfer im ersten Bericht gab es diesmal fast nur Lob für die Finanzgebarung der Jahre 2014 bis 2016. Von den 17 Empfehlungen wurden 13 vollständig, zwei teilweise und zwei noch nicht umgesetzt. Die Prüfer bemängelten das Fehlen einer nachhaltigen Haushaltsgestaltung ohne ein Minus und das Bestreben nach einem Schuldenabbau. „Auch das ist mittlerweile in Umsetzung. 2017 hatten wir bei einem Budget von 220 Millionen Euro ein Plus von acht Millionen“, so Rabl.