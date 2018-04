Stimmig in allen Tonlagen

Als Franz Gensbichler vor 15 Jahren am Karfreitag von der Erzdiözese Salzburg das Angebot bekam das „Triangel“ zu pachten, war es wohl „göttliche Fügung“. Denn mittlerweile hat er das urige Lokal in der Wiener Philharmoniker Gasse in ein gemütliches „Wohnzimmer“ für viele Salzburger und zahlreiche Festspielkünstler verwandelt.