Reisen für alle als Risikofaktor

Top 3 der gefährlichsten Länder

Verschiedene Länder bergen natürlich unterschiedliche Risiken, momentan raten die Experten aus Gesundheitsgründen vor allem von Reisen nach Venezuela, Haiti oder in den Jemen ab. Und: „Keine Impfung kann vernünftiges Verhalten ersetzen“, betonte Martin Haditsch, Facharzt für Tropenmedizin im Travel Med Center in Leonding. Im Übrigen schrecke ein krank heimekehrter Urlauber 20 Menschen in seinem Umfeld von einer Reise ab, weshalb auch die Reisebüros mittlerweile kooperativ seien.