Trickdiebe stahlen Ring um Tausende Euro

Nachdem die beiden Männer sich die Ringe angeschaut hatten, fragten sie den Mitarbeiter noch, ob er ihnen in der Auslage ausgestellte Ohrstecker holen könne. Nachdem die Männer sich diese Ohrstecker zeigen ließen, gaben sie vor, dass ein Ring für die Ehefrau als Geschenk vorgesehen wäre, weshalb sie mitkommen müsse - und sie verließen das Geschäft. Der Mitarbeiter räumte danach die am Pult befindlichen Ringständer und die Ohrstecker zurück in die Auslage. Erst am Donnerstag fiel auf, dass einer der Ringe im Wert von mehreren Tausend Euro fehlte.