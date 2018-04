„Brauchen keine Einflüsse, die Werte gefährden“

Kopftuchverbot für Mädchen „nur ein erster Schritt“

Was das Kopftuchverbot angeht, so betonten sowohl Kurz als auch Strache, dass es sich dabei „nur um einen ersten Schritt“ handelt, nachdem Moderator Michael Fleischhacker meinte, das Problem sei vor allem bei Mädchen ab der Mittelstufe vorhanden. Kurz will muslimische Mädchen deswegen besonders schützen: „Da drängen Mitschüler Klassenkolleginnen, sich zu verschleiern, sich anders anzuziehen. Sowas darf‘s in Österreich nicht geben.“