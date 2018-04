In diesen Fällen sagen wir Danke!

Handy-Empfangsprobleme

Aufgrund von Empfangsproblemen wollte Ingrid H. aus Wien ihren Handyvertrag vorzeitig kündigen. „Das wurde von meinem Mobilfunkanbieter jedoch unter Verweis auf die derzeit bestehende Vertragsbindung abgelehnt“, wandte sich die Leserin hilfesuchend an die Ombudsfrau. A1 informierte auf Anfrage, dass bei Recherchen der Empfang am Standort von Frau H. gut gewesen sei und sie die Rufnummer auch aktiv nutze. In Kulanz sei man ausnahmsweise bereit, die Bindung auf einen anderen bestehenden Vertrag zu übertragen.