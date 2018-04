NATO-Chef: „Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg“

Die NATO will nach Worten von Generalsekretär Jens Stoltenberg kein Wettrüsten mit Russland. „Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg“, sagte Stoltenberg am Mittwoch während eines Besuchs in Kanada. Mit Blick auf die derzeitigen Spannungen mit Russland wegen des Giftanschlags auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien bekräftigte Stoltenberg, die NATO konzentriere sich darauf, „in klarer, entschiedener und vorhersehbarer, aber auch angemessener und defensiver Weise“ zu reagieren.