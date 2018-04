YouTube-Amokschützin wollte ihren Freund töten

Vegane Bodybuilderin und radikale Tierschützerin

Die 39-jährige Perserin war selbst aktive YouTube-Bloggerin, ihr Profil wurde allerdings mittlerweile gelöscht. In einem Instagram-Video beschwerte sie sich darüber, von YouTube zensiert zu werden. Ihre Posts verfasste sie in Englisch und Farsi, der Amtssprache im Iran. Zudem war sie als radikale Tierschützerin im Netz aktiv, viele ihrer Posts wurden von Instagram gelöscht, weil sie brutale Schlachtvideos oder Bilder getöteter Tiere zeigten. 2009 nahm sie an einer Protestveranstaltung in Los Angeles teil. Sie lebte vegan und verbrachte viel Zeit im Fitnesscenter, da sie auch als Bodybuilderin aktiv war.