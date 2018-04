Blutiges Drama erschüttert Internet-Gigant YouTube

Auf dem Gelände arbeiten 1700 Mitarbeiter

Videos zeigten die Evakuierung der YouTube-Mitarbeiter (auf dem Gelände arbeiten 1700 Menschen). Die Polizei brachte die Menschen zu Sammelpunkten außerhalb der Gebäude und durchsuchte sie nach Waffen. Der YouTube-Beschäftigte Vadim Lavrusik schrieb auf Twitter, er sei mit Kollegen in einem Raum in der Firmenzentrale verbarrikadiert. Er habe Schüsse gehört und Menschen davon rennen sehen, als er an seinem Schreibtisch saß. Wenig später schrieb er dann, er sei „sicher“ und aus dem Gebäude herausgebracht worden.