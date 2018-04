Winnie Mandela im Alter von 81 Jahren verstorben

Die Ex-Frau des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela, Winnie, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Ihr Sprecher bestätigte am Montag entsprechende Berichte südafrikanischer Medien. Bereits im Jänner war sie wegen Nierenproblemen in ein Krankenhaus in Johannesburg eingewiesen worden.