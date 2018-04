Kim sieht jetzt „Frühling des Friedens“ anbrechen

Trotz Nordkoreas internationaler Isolation und strenger Einschränkungen für ausländische Kultur erfreut sich das koreanischsprachige Popmusik-Genre K-Pop im Land wachsender Beliebtheit. Die Musik wird per Datenträgern über die chinesische Grenze geschmuggelt. An den insgesamt zwei Konzerten in Pjöngjang nehmen Stars wie Cho Yong Pil, Choi Jin Hee und die K-Pop-Gruppe Red Velvet teil. Die gesamte Delegation aus Südkorea, der auch Tänzer, Techniker und Kampfsportler angehören, umfasst 120 Mitglieder. Das zweite Konzert soll am Dienstag stattfinden.