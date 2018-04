Kim beehrt Südkorea-Konzert in Pjöngjang

Seit Jahresbeginn herrscht Tauwetter in den diplomatischen Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea, die sich seit Jahrzehnten feindselig gegenüberstehen. Nordkorea hatte an den Olympischen Winterspielen in Südkorea teilgenommen. Ende April soll in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Ländern ein Gipfeltreffen zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae In und Kim stattfinden. Sogar ein Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump ist geplant.