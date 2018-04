Ankunft in Vegas! Markus Rogan als neuer Lauf-Held

Mit 35 Jahren ist unser Ex-Schwimmheld also auf den Lauf-Geschmack gekommen. Erst vor 14 Tagen hatte er in Los Angeles seinen ersten Marathon bewältigt. Da war Rogan, der übrigens im August zum zweiten Mal Papa wird, die 42,195 km in 3:25:48 gelaufen und hatte danach in einem langen Telefonat geschwärmt: „Laufen ist eine einmalige Sache, eine unglaubliche Herausforderung, das Gemeinschaftsgefühl bei einem Marathon ist großartig. Jetzt weiß ich auch, warum du Marathon-Stars wie Haile Gebrselassie immer so bewundert hast!“