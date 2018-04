So erlebte Niederösterreicher Nahtoderfahrung

„Dachte an meine Frau und unsere Kinder“

„Ich dachte an meine Frau und unsere drei Kinder. An Situationen, in denen ich mich nicht richtig verhalten hatte. Es war wie das Packen eines Seelenrucksacks.“ Dann wachte Streisselberger in seinem Krankenbett auf, „ohne vergessen zu haben, wo ich seit meinem Unfall gewesen war“.