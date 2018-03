Nach 6. Anschlag: Banges Warten auf Feuerteufel!

In flagranti wär´s am besten

Am besten wäre es, den Zündler bei der nächsten Tat in flagranti zu erwischen - banges Warten auf die nächste Brandstiftung ist angesagt. Bisher brannten im Innviertel zwei Holzhütten, eine Wiese und ein Hochstand ab, der Waldkindergarten wurde in letzter Sekunde gerettet - und am Freitag ein weiterer Jägerstand.