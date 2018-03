Ölfilm in Bach: Feuerwehr errichtete Sperre

Ein Ölfilm wurde am Donnerstag von einem aufmerksamen Spaziergänger auf einem in die Gurk mündenden Gewässer in Krobathen, Gemeinde Brückl, entdeckt. Der Mann verständigte sofort die Feuerwehr. Die FF Brückl rückte daraufhin mit einem Ölwehranhänger aus und errichtete an insgesamt drei Stellen des Baches Ölsperren. Dann wurden auch spezielle Würfel ausgebracht, welche Mineralölstoffe aufsaugen können. Da der Bach teils unterirdisch verläuft, konnte der Verursacher noch nicht ausgeforscht werden. Ermittlungen der Polizei laufen.