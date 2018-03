Achtung: Die Lawinengefahr in Tirol ist erheblich!

Erhebliche Lawinengefahr - also Stufe 3 auf der fünfteiligen Skala - herrscht am Freitag einmal mehr in Tirol! In tieferen Lagen besteht ein Nassschneeproblem, warnen die Experten des Lawinenwarndienstes. Die Schneedecke verlor durch Regen und warme Temperaturen an Festigkeit. Aus extrem steilem Gelände könnten deshalb nasse Lockerschneelawinen abgehen.