Nächste Rochade: Trumps Leibarzt wird Minister

Shulkin fiel wegen einer Affäre um Reisekosten in Ungnade

Shulkin, der noch von Trumps Vorgänger Barack Obama als Minister für die Angelegenheiten der zahlreichen US-Kriegsveteranen engagiert wurde, stand in seinem Ministerium wegen einer Reise nach Europa im vergangenen Sommer unter Beschuss. Eine interne Untersuchung war zu dem Ergebnis gekommen, dass seine Frau auf Kosten der Steuerzahler mit ihm mit geflogen war und dass er einen Großteil der dienstlichen Reise mit Sightseeing verbracht hatte. Laut dem Untersuchungsbericht nahm der Minister zudem unerlaubterweise Tickets für das Tennisturnier in Wimbledon an. Er erregte auch mit medialen Alleingängen den Unmut des Weißen Hauses.