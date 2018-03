Bub und seine Katze sind füreinander bestimmt

Kater „Moon“ in Tierheim-Gruppe entdeckt

In einer Facebook-Gruppe für Tierheim-Katzen, die ein neues Zuhause suchen, stieß Mutter Christina Humphreys auf einen ganz besonderen Stubentiger, wie sie in dem Familien-Weblog „Love what matters“ schreibt: „Der Kater war in einem Tierheim in Minnesota, aber ich wusste sofort, als ich das Foto sah, dass sie Teil unserer Familie werden muss.“ Denn der Stubentiger, den Madden mittlerweile „Moon“ getauft hat, ist so besonders wie der tapfere Bub. Der Kater hat ebenfalls zwei verschiedenfarbige Augen und eine gespaltene Lippe.