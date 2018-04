In diesen Fällen sagen wir Danke!

Postzustellung sorgte für Ärger

Probleme mit der Postzustellung hatte Gerhard G. Er fand in seinem Briefkasten eine Benachrichtigung über einen RSb-Brief, obwohl er an diesem Tag zu Hause gewesen war. Auf dieser war die Adresse der Post-Geschäftsstelle Deutsch Wagram (NÖ) vermerkt. Als er dort hinfuhr, wurde ihm mitgeteilt, dass die Sendung beim Postpartner in Markgrafneusiedl abzuholen sei. „Ich musste 30 Kilometer fahren, um meinen Brief zu erhalten“, schilderte der Niederösterreicher. Auf unsere Anfrage entschuldigte sich die Österreichische Post für die Unannehmlichkeiten. Herr G. erhält Post-Gutscheine als Trostpflaster.