Nur eine Salzburgerin schenkt Linz fleißig ein

Was für eine Leistung von Linz-Keeper Mike Ouzas! Der zwar auch mehrmals Stangenglück hatte, aber mit einer Gala (Fangquote 96,7) beste Argumente für einen neuen Vertrag lieferte. Während auch ein Quartett auftrumpfte, das 2018/19 fix in Linz spielt: Locke leistete (wie Hofer) in der wiedervereinten Paradelinie vorm 1:0 tolle Vorarbeit, bei dem Lebler mit seinem 46. Saisontor neuen Klubrekord aufstellte. Und Andi Kristler lieferte vorm 2:0 und vor Spannrings 3:0 tolle Arbeit.