Zerstörte Fabrik: Erste Begehung in der Brandruine

Der 90.000-Mitarbeiter-Konzern 3M bekennt sich zwei Wochen nach dem Großbrand in der Villacher Schleifmittelfabrik zum Produktionsstandort in Kärnten. Wie das Unternehmen mitteilt, wolle man auf jeden Fall in Villach weiterproduzieren. Die Brandursache ist unterdessen weiterhin nicht geklärt.