Fußball-WM: Anpfiff für kultiges Tschutti-Heftli

Die Panini-Sticker kosten in der Trafik 90 Cent pro Packerl, die Tschutti-Sticker 1,50 Euro – es sind aber auch doppelt so viele drin, nämlich zehn. Es soll noch drei weitere Verkaufstellen in Graz geben – welche das sind, war leider nicht zu eruieren. „Das Ganze ist nicht kommerziell“, betont Koch, „mit dem Reinerlös werden karitative und kulturelle Projekte unterstützt“.