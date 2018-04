Cradle Of Filth: „Wir sind mehr als nur eine Band“

Rob Halford ist auch einer jener Musiker, die soziale Medien mit viel Humor und Selbstironie bedienen. Wie viel Platz hat Online-Humor bei Cradle Of Filth oder bei dir?

Ich nehme die Dinge prinzipiell nicht zu ernst, was ich einst mit King von God Seed unter Beweis gestellt habe. Wir drehten eine Pilotfolge für eine Show, wo es darum ging, dass wir uns grob umrissen in verschiedenen Kulten wiedergefunden haben. Die Leute wollten das aber nicht, weil sie King und mich nicht in so einer humorigen Rolle akzeptierten. Wir haben uns über lächerliche Situationen lustig gemacht. Da war etwa diese Frau, die unser spirituelles Bewusstsein erweckte und mittels blauem Rauchen dafür sorgte, dass wir krank und abgedreht wurden. Wir waren auch bei der Hippie-Kommune, in der einst George Harrison war, bei den Hare Krishna. Wir dachten, das wäre genial, aber irgendwie kam der Witz nicht an. Das Ganze firmierte unter dem Namen „Take Me To Your Leader“.