BMW wegen angeblicher Abgas-Manipulation verklagt

Abgas-Razzia in BMW-Werk in Österreich

Bei einer großen Razzia der Staatsanwaltschaft München in der Vorwoche wurde auch der Vorzeige-BMW-Standort in Österreich „gefilzt“. Im Motorenwerk im oberösterreichischen Steyr und in der Zentrale des Premium-Herstellers in München waren insgesamt 100 Beamte im Einsatz. Der Vorwurf: Abgas-Manipulation!