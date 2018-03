Razzia bei BMW in München und im Motorenwerk Steyr

„Es besteht der Anfangsverdacht, dass die BMW AG eine prüfstandsbezogene Abschalteinrichtung verwendet“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Rund 100 Polizisten und Staatsanwälte hätten Räume in der Konzernzentrale, im Forschungs- und Innovationszentrum in München und im Dieselmotorenwerk in Steyr durchsucht, sagte ein BMW-Sprecher.