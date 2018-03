Mit Prävention auf ein gesundes Leben bauen

Innere Schweinhund muss bekämpft werden

„In Zusammenarbeit mit Reha Innsbruck und der sucht.hilfe BIN wird in ganz Tirol Rauchentwöhnung angeboten“, schildert Praty. Psychische Gesundheit wird ebenfalls thematisiert, die psychosoziale Beratung bietet Orientierungshilfe für Behandlungssuchende. Der Schritt in ein gesundes Leben ist nicht immer einfach, der innere Schweinehund mitunter standhaft – „aber langfristig rentiert sich jede Investition in die Gesundheit“, sagt Gudrun Seiwald, leitende Ärztin der TGKK. Mehr Infos zu Angeboten und Leistungen unter www.tgkk.at