NÖ: Todesdrama auch um Mutter von Amelie (15)

Foto von Amelie in den Händen

Am Donnerstag wurde ihre Mutter tot in ihrer Wohnung gefunden. Seit Montag war ihr Mobiltelefon abgeschaltet gewesen, keiner ihrer Bekannten und Verwandten hatte sie seitdem gesehen. Aufgrund der Vermisstenanzeige einer Freundin hielt die Polizei dann eine Nachschau bei ihr daheim. Die Frau lag in Amelies Bett, in ihren Händen hielt sie ein Foto des verstorbenen Mädchens. Sie dürfte einen letalen Cocktail aus Alkohol, gemischt mit Schlafpulvern, zu sich genommen haben. Ihr letzter Wunsch: Sie wollte neben ihrem Kind bestattet werden.