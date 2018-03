Tot neben Müll gefunden: Das Leben von Amelie (15)

„Ich wollte immer nur das Beste für sie“

„Viele Menschen geben jetzt mir die Schuld an Amelies Tod“, schluchzt ihre Mutter, „aber ich habe sie doch geliebt, so sehr geliebt. Und ich wollte immer nur das Beste für sie.“ Die Frau, eine serbisch-stämmige Kroatin, kam früh nach Österreich. Die Beziehung mit einem Landsmann scheiterte schnell, sie zog den gemeinsamen Sohn alleine auf. Sie schlug sich mit Hilfsarbeiterjobs durch, irgendwann bekam sie eine Anstellung in einem Supermarkt – die sie rasch verlor. Denn sie litt schon immer an starken Stimmungsschwankungen. In schlechten Phasen versuchte sie, ihre innere Leere mit Alkohol auszugleichen. Noch mehr, nachdem ihr Bub an einer Überdosis Drogen gestorben war.