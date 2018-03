Osterfestspiele Salzburg: „Tosca“ als Mafia-Drama

Sturminger legt Tosca wie ein Mafia-Drama an und spielt bewusst mit dem Klischee: schmierige Schlägertypen, eine Schießerei in der Tiefgarage und Cavaradossis Hinrichtung auf dem Dach eines Hotels mit Leuchtschild, in dem Scarpia vermutlich sein Geld wäscht. Stets mit einem Augenzwinkern ist diese Inszenierung immer in Bewegung, ohne dass dabei die Musik in den Hintergrund gerät. Nur den Freitod lässt Sturminger seiner Tosca am Ende nicht. Sie und Scarpia müssen sich letztlich gegenseitig hinrichten.