Polstermord: „Ich tötete sie aus Liebe“

„Ohne Leni hat mein Leben keinen Sinn“

Widerstandslos ließ sich der 67-Jährige festnehmen, er sitzt nun unter Mordverdacht in der Justizanstalt Leoben in U-Haft. „Leni und ich hatten es lange sehr schön miteinander“, sagt der Mann, „aber am Ende bedeutete unser Dasein nur noch Qual für uns beide.“ Abgeschottet von der Außenwelt; vereinsamt, seitdem die Frau zu einem Pflegefall geworden war. Gefangen in dem Glauben, dass die Zukunft noch mehr Leid bringen würde. „Ohne Leni hat auch mein Leben keinen Sinn mehr“, schluchzt Erich G.: „Aber ich weiß, dass ich irgendwann wieder bei ihr sein darf. Und der Gedanke daran beruhigt mich.“