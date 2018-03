Obduktion bestätigt: Steirerin (66) wurde erstickt

Frau mit Polster erstickt

Der Steirer hatte in der Nacht auf Mittwoch seine 66-jährige Frau in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrparteienhaus im obersteirischen Wallfahrtsort Mariazell im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit einem Polster im Bett erstickt. In der Früh rief er eine Verwandte an und berichtete ihr von seiner Tat. Die Angehörige rief die Rettung, die wiederum die Polizei rief. Der Verdächtige ließ sich widerstandslos am Tatort festnehmen, hatte sich aber betrunken. Daher konnte er erst am Donnerstag formell vernommen werden.