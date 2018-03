Paris Hilton: Hochzeit wie eine Disney-Prinzessin

Romantischer Antrag in Aspen

Chris fiel Anfang des Jahres während eines romantischen Ski-Urlaubs in Aspen vor Paris auf die Knie. Mit einem 20-Karat Diamanten, der Berichten zu Folge ca. 1,6 Millionen Euro wert ist, hielt er um ihre Hand an. Für die Hochzeitsvorbereitungen überlässt er Paris die vollkommene Kontrolle. Von der Seitenlinie aus steht er ihr jedoch mit Rat und Tat zur Seite.