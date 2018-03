Wirbel um Diesel lässt die „Wenigfahrer“ umsteigen

Angst vor Wertverlust

Die „Wenigfahrer“ steigen antriebstechnisch also um. Das schlägt sich nicht nur in der Statistik nieder. Denn die Branche und auch die Tankstellenbetreiber registrieren einen starken Zulauf bei Benzin. Bei vielen spielen dabei auch Bedenken mit, dass ein Diesel-Pkw zu sehr an Wert verlieren könnte, weil er aufgrund von Fahrverboten für ältere Motorenversionen und ähnlichem in ein schiefes Licht geraten ist. Bei der Eurotax-Abfrage schlägt sich hier aber noch nichts auffallend nieder, sagt Ulrike Weiß, Chef-Konsumentenschützerin der Arbeiterkammer OÖ.