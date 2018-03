Unglück in tschechischer Chemiefabrik: Sechs Tote

Zu einer verheerenden Explosion mit sechs Toten ist es am Donnerstag in einem tschechischen Chemiewerk gekommen. Das Unglück in der Industriestadt Kralupy nad Vltavou (Kralup an der Moldau) ereignete sich während der Reinigung eines Tanks für Treibstoffe. Neben den Todesopfern gab es auch zwei schwer verletzte Arbeiter, die mit Verbrennungen am Körper in Spezialkliniken gebracht werden mussten.