Ravenna durch 35 Buchegger-Punkte im Finale!

Damit ist Bucheggers sensationelle Debüt-Saison in der Serie A prolongiert. Als Achter des Liga-Grunddurchgangs hatte der Zweite der Liga-Scorerliste Ravenna am Sonntag im „best of three“-Viertelfinale gegen Grunddurchgangssieger Perugia mit ÖVV-Teamkollege Alexander Berger mit 33 Punkten zu einem 3:2-Heimsieg verholfen. Berger punktete ebenso starke 17-mal. Damit steht es in der Serie 1:1, das entscheidende dritte Spiel findet diesen Sonntag in Perugia statt.