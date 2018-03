Vielfalt der Online-Welt ist vielen zu viel

„Krone“: Die Kindheit ist auch nicht mehr das, was sie war.

Bernhard Heinzlmaier: Ich bin 58. Als ich sechs Jahre alt war, gab’s am Mittwoch den Kasperl, das war das ganze TV-Angebot für Kinder. Als ich mit sieben die Serie „Mit Schirm, Charme und Melone“ gesehen hat, hab’ ich mich so gefürchtet, dass ich mich übergeben habe.



„Krone“: Das hat sich geändert.

Heinzlmaier: Die Kinder sind durch das dauernde Überangebot desensibilisiert. Wenn sich heute ein Siebenjähriger über „Mit Schirm, Charme und Melone“ so aufregt, hat er ein Problem mit seiner Widerstandsfähigkeit und wird therapiert.