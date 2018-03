Inferno nach „Beschwörung“ in Marx-Halle: Urteil

Zeuge kam nicht zu Gerichtstermin: „Ich gehe jetzt in eine Bar“

Amüsantes Detail am Rande: Das Gericht verzichtete auf die Aussage des Globetrotters, der sich in der Nacht des Infernos noch rechtzeitig hatte retten können. Der 71-Jährige hatte sich in seinem Brief für sein Fernbleiben beim Richter entschuldigt, dabei eine überaus kreative Auffassung der deutschen Rechtschreibung an den Tag gelegt. Der „Alt-Hipie“ (sic) – wie der Mann sich selbst bezeichnet – ist bereits wieder in der Weltgeschichte unterwegs und war nicht gewillt, vor Mai nach Wien zu kommen. „Ich gehe jetzt in eine Bar, trinke ein Gläschen Wein auf Ihr Wohl - Salud“, schrieb er dem Richter. Dafür zeigte das Gericht trotz winterlicher Temperaturen Verständnis.