1800 Tote durch krebserregende Stoffe bei Arbeit

Besonders betroffen seien Beschäftigte durch Chrom (VI) in der Eisen- und Stahlindustrie, durch Holzstaub in der Holzverarbeitung, durch Cadmium bei der Batterieherstellung, durch Asbest in der Bauwirtschaft, durch Emissionen von Dieselmotoren (zum Beispiel von Staplern, Lastwagen oder Baggern) sowie durch Lösungsmittel in Lackierereien. Wie Experten bei der Fachtagung am Montag in der Linzer Arbeiterkammer betonten, seien die üblichen Schutzstandards teils völlig veraltet (mehr als 20 Jahre nicht mehr angepasst) und entsprechen nicht neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Häufig seien die Werte viel zu hoch oder die Schadstoffe noch gar nicht erfasst.