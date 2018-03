Freigänger griff im Rausch Nachbarsfamilie an

Zwei Polizeistreifen rückten an

Bis die Polizei auftauchte, hatte der 42-Jährige bereits die Wohnungstür der Familie aufgebrochen. Er sprach Morddrohungen aus, der Familienvater konnte ihn aber hinausdrängen. Als die Beamten das Stiegenhaus betraten, kam ihnen der Freigänger entgegen. Er griff die Ordnungshüter an, warf eine Bierdose auf sie, stürmte mit geballten Fäusten auf die Polizisten los und bedrohte auch diese mit dem Umbringen. Er bekam einen Pfefferspray ins Gesicht, was aber wenig brachte. Der Tobende wurde mit Hand- und Fußfesseln fixiert, kam zurück in die Justizanstalt Linz.