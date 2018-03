Kartenspiele und Windkapriolen

Erste Niederlage nach 29 Spielen

Einen Stock tiefer in der 2. Landesliga Nord verlor Winterkönig Siezenheim erstmals seit Oktober 2016 wieder in der Liga. Wie damals sorgte ausgerechnet Gneis für einen Umfaller des Titelaspiranten. Pikant: Gneis-Coach Markus Tripp werkte einst als „Co“ an der Seite von Siezenheim-Trainer Ikache im Nachwuchs. Für die Städter bedeutete das 2:1 neben Heimsieg eins in der laufenden Saison auch wichtige drei Zähler im Abstiegskampf. Dadurch verkürzte Köstendorf den Rückstand an die Spitze auf acht Punkte. Die Oberascher-Truppe schlug Plainfeld in dessen Exil PSV Sportzentrum in der Stadt Salzburg knapp mit 1:0.