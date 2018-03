Van der Bellen in der Ukraine: „Fast wie zu Hause“

Ruf nach UN-Mission für die Ostukraine

Neben Wirtschaftsfragen war das Thema Sicherheit vorherrschend. Van der Bellen und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko ergründeten die Möglichkeit einer UN-Mission für die Ostukraine. Die sei natürlich hypothetischer Natur, weil dafür der rechtliche Rahmen wie eine UN-Resolution fehle. Man müsse die Sichtweise Russlands und der Ukraine beachten, so Van der Bellen. Russland will das Einsatzgebiet auf den Raum der Demarkationslinie beschränken, die Ukraine will es bis ans Grenzgebiet zu Russland ausweiten.