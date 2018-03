VdB bei Poroschenko: Starkes Zeichen für Ukraine

Poroschenko hatte nach seinem Besuch in Wien unseren Präsidenten eingeladen. Dienstagfrüh hob Van der Bellen zum Gegenbesuch in die Ukraine ab. Begleitet wird er von seiner Frau Doris Schmidauer und von Kneissl. Schon beim Treffen Anfang Februar hatten sowohl Poroschenko als auch Van der Bellen erklärt, dass das Minsker Abkommen, das den Krieg in der Ostukraine hätte stoppen sollen, umgesetzt werden müsse. Bis heute ist das nicht geschehen. Van der Bellen versicherte der Ukraine seine Unterstützung - wenige Tage vor der russischen Präsidentschaftswahl ein starkes Zeichen.