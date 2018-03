Überfall auf Postamt - bewaffneter Täter flüchtete

Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 11.30 Uhr ein Postamt in Laakirchen (Bezirk Gmunden) überfallen. Der Täter betrat die Filiale, bedrohte zwei Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und forderte auf Hochdeutsch mit ausländischem Akzent Geld. Dann flüchtete er mit der Beute in einem silberfarbenen Pkw älteren Baujahres (Nissan Primera oder Mazda 626) mit Stufenheck. Hinweise an das LKA OÖ unter der Telefonnummer: 059133/ 40 3333.