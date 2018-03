Reynolds: Gebrechlich und abgemagert in New York

Mit seinem markanten Schnauzer und seiner Rolle in „Ein ausgekochtes Schlitzohr“ wurde Burt Reynolds in den 70er-Jahren von Frauen und Männern gleichermaßen verehrt. Spätestens seit seinem Comeback in den 90er-Jahren mit Auftritten in Filmen wie „Striptease“ oder „Boogie Nights“ ist es eher ruhig um den heute 82-Jährigen geworden.