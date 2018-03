Mann rettet sich nach Herzinfarkt selbst das Leben

Der Vorfall hatte sich in Coral Bay an der australischen Westküste zugetragen. Wie das Fachblatt „The New England Journal of Medicine“ berichtet, litt der Sanitäter an schweren Schmerzen in der Brust und an Schwindel. Weil kein anderer Kollege zur Stelle war, schloss er sich schließlich selbst an das EKG an und schickte das Ergebnis an das Notfall-Telemedizin-Service. Mithilfe des Mediziners auf der anderen Seite des Videochats gab er sich selbst zwei Spritzen, um das diagnostizierte Blutgerinnsel zu behandeln. Danach setzte er noch seinen Defibrillator bei sich selbst ein. Nach dieser Thrombolyse ließen die Symptome nach.