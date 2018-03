„Wir dürfen es niemals vergessen“

Marko Feingold überlebte die NS-Zeit und mehrere Konzentrationslager: „Wie haben Sie die Tage in Auschwitz er- und überlebt?“, will ein Schüler wissen. Er kam zuerst mit vielen anderen Häftlingen auf einem Dachboden unter. „Es lagen nur Strohsäcke am Boden.“ Ein Raum ohne Toilette, ohne Wasser, ohne Fenster.